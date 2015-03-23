Суд заарештував декількох "айдарівців" за підозрою у бандитизмі

Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook написав начальник антикорупційного управління при Генеральній прокуратурі Павло Жебрівський.

"Робота управління з розслідування корупційних злочинів ГПУ триває. Тож, повідомляю. Вчора за клопотанням нашого управління Печерський районний суд м. Києва ухвалив рішення про утримання під вартою декількох осіб, які називають себе "айдарівцями", за підозрою у бандитизмі", - йдеться в повідомленні.

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За його словами, такі вчинки - "плями на бойових прапорах цих частин, наруга над пам'яттю загиблих героїв".

Як повідомляв УНІАН, раніше Головною військовою прокуратурою спільно з СБУ було затримано 5 дезертирів батальйону "Айдар" та вилучено арсенал викраденої зброї.