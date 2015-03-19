П'ятьох "айдарівців" затримали за дезертирство

Як повідомили УНІАН у прес-службі Генеральної прокуратури України, у ході проведених розшукових та слідчих дій встановлено місця перебування деяких дезертирів, які не тільки незаконно залишили своє місце служби, а й заволоділи зброєю та боєприпасами.

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З метою затримання дезертирів, вилучення незаконно здобутої ними зброї та боєприпасів, Головною військовою прокуратурою із залученням працівників Головного управління «К» та ЦСО «А» Служби безпеки України 18 березня у п’яти областях України та Києві одночасно проведено 10 обшуків, у результаті яких затримано 5 осіб та вилучено арсенал викраденої дезертирами зброї та боєприпасів, серед яких гранатомети, автомати Калашникова, гранати різних модифікацій тощо.

Окрім цього, під час розслідування буде перевірено можливу причетність затриманих осіб до вчинення низки загально кримінальних злочинів на території різних областей України.

Наразі вирішується питання про обрання затриманим запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.