На Керченській переправі перестали курсувати пороми великої місткості

На Керченській переправі перестали працювати пороми великої місткості. Як повідомила в понеділок 23 березня «Єдина транспортна дирекція», пороми «Олімпіада» та «Іонас» не курсують на лінії, повідомляє Крим.Реалії.

«Пором «Іонас» стоїть на рейді і готується до відправки в Грецію у зв'язку із закінченням контракту. На переправі пором пропрацював майже рік, здійснивши перший рейс 23 травня 2014 року. Місткість судна становить близько 600 осіб і до 120 одиниць легкового транспорту. Його близнюк за технічними характеристиками пором «Олімпіада» пішов на техогляд для подальшого ремонту. Планується, що ремонтні роботи будуть завершені до початку квітня», - йдеться в повідомленні.

Як відзначає компанія-перевізник, ці пороми брали на себе основне навантаження з доставки людей і легкового транспорту в Крим і назад.

Читайте такожРосія зацікавилася ідеєю будівництва канатної дороги в окупований Крим

Зараз на переправі курсують пороми «Глюкофілоуса» і «Микола Аксененко». У порту «Кавказ» своєї черги на пором очікують близько 300 легкових автомобілів, в порту «Крим» до 60 легкових машин.

Як повідомлялося раніше, команда грецького порома «Іонас» перестала виходити в рейси, заявивши про заборгованість по зарплаті. Свій страйк екіпаж почав увечері 19 березня.

20 березня стало відомо, що Мінтранс Криму заборгував власникам порому «Іонас».

Раніше в Мінтрансі Росії заявили, що влітку 2015 року можливі складнощі при перевезенні пасажирів в Крим і назад за «єдиним квитком» через те, що управління Керченською переправою передано кримській владі.