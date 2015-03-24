В Міноборони розробили методичку для боротьби з пияцтвом в армії

Текст методички оборонне відомство оприлюднило на офіційній сторінці в Facebook.

«Зловживання спиртними напоями є причиною значного числа подій, злочинів, випадків травматизму, виведення з ладу озброєння і військової техніки, грубих порушень військової дисципліни. Пристрасть до алкоголю, як правило, тягне за собою вкрай негативні наслідки не тільки для самих військовослужбовців, але і їх сімей, товаришів по службі, веде до погіршення морально-психологічного клімату у військових колективах. Тому профілактика та викорінення цього негативного явища є вкрай важливим і актуальним завданням Збройних Сил України, особливо в умовах ведення бойових дій», - йдеться в тексті методички.

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Зазначається, що виконання обов'язків по службі в стані алкогольного сп'яніння є грубим дисциплінарним проступком і реагування на такі факти має бути негайним, суворим і принциповим.

В методичці також описані основні причини зловживання алкоголем військовими та шляхи профілактики даного явища.