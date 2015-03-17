Винуватець смертельного ДТП у Костянтинівці, ймовірно, був нетверезим - Генштаб

Про це повідомляє прес-служба Генерального штабу Збройних сил України.

"За попередньою інформацією, військовослужбовець, який перебував за кермом, був у нетверезому стані. Така поведінка неприпустима для військовослужбовців наших збройних сил", - зазначили у відомстві.

У прес-службі також запевнили, що розслідування буде проведено в найкоротші терміни з дотриманням усіх вимог законодавства, буде об'єктивним і неупередженим.

"Впевнені, що всі винуватці цієї жахливої трагедії будуть притягнуті до відповідальності - як самі військовослужбовці, так і їх командири", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, у понеділок у Костянтинівці БМД української армії здійснив наїзд на пішоходів, в результаті чого дівчинка 2008 року народження загинула, а жінка з немовлям, які її супроводжували, госпіталізовані. На місці аварії зібрався стихійний мітинг. Люди були налаштовані агресивно і кидали камінням у проїжджаючі повз військові автомобілі. Військовослужбовців, що потрапили в аварію, відвезли в Краматорськ, злякавшись самосуду.

Стихійний мітинг, який розпочався на місці загибелі дівчинки, призвів до заворушень у будівлі, де проживають українські військові.

Розслідування ДТП у Костянтинівці бере під особистий контроль головний військовий прокурор України.