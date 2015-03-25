Сьогодні до України літак США доставить десять броньовиків "Хаммер"
13:36, 25 березня 2015Суспільство
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Сьогодні в Україну із США прибуває літак із 10 військовими броньованими автомобілями "Хаммер".
Всього в Україну має надійти 230 автомобілів / flickr.com/photos/jeepersmedia
Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в Києві повідомив речник АТО Андрій Лисенко.
"Сьогодні в Україну прибувають 10 автомобілів "Хаммер". Це військова допомога США нашій державі. Всього в Україну має надійти 230 американських автомобілів", - сказав Лисенко.
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За його словами, у зустрічі вантажу візьме участь президент України Петро Порошенко.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що державний концерн "Укроборонпром" найближчим часом оснастить закуплені за замовленням Міністерства оборони бронеавтомобілі Saxon танковими кулеметами КТ-7,62. Частина машин можуть бути переобладнані в санітарні версії.
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