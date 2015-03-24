"Укроборонпром" оснастить бронеавтомобілі Saxon танковими кулеметами
Державний концерн "Укроборонпром" найближчим часом оснастить закуплені за замовленням Міністерства оборони бронеавтомобілі Saxon танковими кулеметами КТ-7,62.
Про це повідомила прес-служба концерну. Згідно з повідомленням, на київському заводі "Маяк" вже розроблений комплект кріплення для установки КТ-7,62 на броньовані автомобілі.
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"Завдяки спеціальній установці на "саксонах" ці кулемети будуть мати кут вертикального обстрілу від -10° до + 45°, горизонтального - 180°. Бойова скорострільність - 250 пострілів на хвилину. Прицільна дальність - 1300-2000 м, ефективний вогонь з кулемета - на відстані до 1000 м, а максимальна дальність польоту кулі - 3800 м", - йдеться в повідомленні.
Як зазначає прес-служба, частина машин можуть бути переобладнані в санітарні версії.
Як повідомляв УНІАН, на сьогоднішній день на озброєння української армії надійшло 20 бронеавтомобілів Saxon.