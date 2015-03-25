Єврокомісія: у Криму і на сході України не гарантовані основні свободи

Про це йдеться в доповіді Європейської комісії про реалізацію європейської політики сусідства в 2014 році, передає радіо "Свобода". "Фундаментальні свободи, зокрема свобода зборів, свобода висловлювань і ЗМІ не гарантовані в цих регіонах. Число переселенців із цих регіонів перевищує 1,4 млн. Здатність України надавати гуманітарну допомогу переселенцям виявилася недостатньою. Збройні конфлікти мають значний вплив на права жінок і дітей", - йдеться в доповіді.

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Як йдеться у звіті, реформи в Україні проводилися за "складного політичного, економічного, соціального і військово-безпекового контексту збройних конфліктів".

Громадянське суспільство країни швидко розвивалося і почався процес децентралізації, йдеться в доповіді.

Брюссель рекомендує Україні реалізувати комплексний пакет антикорупційних заходів в Україні, гармонізувати виборче законодавство, провести всеосяжну реформу державного управління і гарантувати, щоб люстраційні процеси у виконавчій і судовій владі проводилися відповідно до міжнародних стандартів.

У звіті Єврокомісія аналізує досягнутий прогрес і недоліки в країнах Східного партнерства, у звіті йдеться про ситуацію в Україні, Вірменії, Молдові, Грузії й Азербайджані.

Білорусь, яка також є членом Східного партнерства, не включили у звіт, тому що Мінськ і Брюссель ще не погодили план дій з європейської політики сусідства.