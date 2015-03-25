Єврокомісія розробила рекомендації для України щодо реформ

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це йдеться в доповіді Єврокомісії по Україні в рамках оцінки Європейської політики сусідства.

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Єврокомісія рекомендує Україні забезпечити здійснення і завершення перегляду Конституції "інклюзивним шляхом за участю всіх зацікавлених сторін; ухвалити і реалізувати закони, які запроваджують реформи з децентралізації".

Також рекомендується вжити заходів з гармонізації виборчого законодавства, "надаючи пріоритет перегляду закону про місцеві вибори, яі заплановані на другу половину 2015 року".

"Вжити додаткових заходів із судової реформи відповідно до європейських стандартів та в тісній співпраці з Радою Європи/Венеціанською комісією; забезпечити, щоб люстраційні процеси у виконавчій владі та в судовій системі відповідали міжнародним стандартам", - наголошується у рекомендаціях.

Крім того, Єврокомісія рекомендує своєчасно виконати законодавчий пакет щодо боротьби з корупцією. "Розпочати всеосяжні реформи державного управління, зокрема цивільної служби і служби в органах місцевого самоврядування. У тісній співпраці з консультативною місією ЄС прийняти й виконати план реформи міліції", - йдеться у доповіді.

Також Єврокомісія заявляє про необхідність привести законодавство у відповідність до Третього енергетичного пакета.

У Єврокомісії нагадують про необхідність за підтримки Міжнародної консультативної ради, запропонованої Радою Європи, продовжити незалежне розслідування актів насильства, які сталися під час Революції гідності, а також трагічних подій в Одесі 2 травня 2014 року.