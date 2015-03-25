На Донеччині затримали "волонтерів" з арсеналом зброї (фото)

Сьогодні на в'їзді в Артемівськ з боку Горлівки співробітниками міськвідділу спільно з доданими силами міліції м. Києва для перевірки документів було зупинено автомобіль «Газель», який слідував до Чернігівської області. В автомобілі знаходилися 41-річний водій і два пасажири: чоловік 47 років та 21-річна дівчина, йдеться у повідомленні прес-служби МВС у Донецькій області.

Читайте такожСБУ запобігла терористичним актам в Херсоні

"При затриманні зазначені особи представилися волонтерами. З їх автомобіля вилучено 4 автомати Калашникова калібром 5,45 мм, гранати Ф-1, набої, предмети екіпіровки, - повідомив начальник ГУМВС України в Донецькій області В'ячеслав Аброськін. - Вирішується питання про обрання запобіжного заходу", - повідомили у відомстві.

При огляді транспорту в присутності понятих в салоні авто під сидіннями було виявлено заховану зброю та боєприпаси. В арсенал входило: 4 автомати, 16 магазинів до них, 10 пачок з патронами калібру 5.45 мм, 3 гранати Ф-1 с запалами, 1 штик-ніж з чохлом, 2 упаковки пороху по 1 кілограму, 7 бронежилетів, армійські каски, 1 порожній корпус від ручного протитанкового гранатомета (РПГ-26) і одна гільза від танкового боєприпасу.