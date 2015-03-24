Волонтери з "Фонду оборони країни" закликали припинити тиск на владу в Дніпропетровську

Як повідомляється у заяві, майже рік тому громадські патріотичні сили Дніпропетровщини почали співпрацю з головою ОДА Дніпропетровської області Ігорем Коломойським.

«Це був важкий час початку неочікуваної відкритої агресії РФ. Сепаратистами та кремлівськими генералами Дніпропетровський регіон розглядався як ключовий пункт в планах захоплення України», - йдеться у повідомленні.

Волонтери повідомляють, що фонд було створено з метою підтримки та матеріального забезпечення ЗСУ та добровольчих батальйонів, які через розкрадання та знищення української армії протягом останніх десятирічч виявилися без мінімально необхідного рівня забезпечення для стримання військової агресії РФ.

«Фонд оборони країни» менше, ніж за рік зміг зібрати понад 160 млн. гривень.

«На зібрані кошти Фонд придбав багато необхідного для наших захисників, зокрема засоби захисту, такі як амуніція, кевларові шоломи, бронежилети, засоби безпечного цифрового зв’язку; медичні засоби, аптечки, швидкі та реанімаційні автомобілі. Ми постійно забезпечуємо бійців харчами, водою та засобами особистої гігієни. Успіх нашої діяльності напряму пов’язаний з ефективною взаємодією з обласною адміністрацією», - сказано у заяві.

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У фонді виступають категорично проти тиску на команду голови Дніпропетровщини Ігоря Коломойського.

«У час, коли досі не притягнуті до відповідальності колишні керівники країни та області, які винні у доведенні України до повного колапсу, розпочинати травлю голови Дніпропетровської ОДА є злочином та потуранням намірам наших ворогів. Не розібравшись в ситуації, без суду і слідства керівників найважливішого регіону звинувачують в кримінальних злочинах і робить це голова СБУ – Валентин Наливайченко», - йдеться у повідомленні волонтерів.

Разом з цим, вони виступають за припинення внутрішніх чвар і конфліктів.

«У нас є єдиний ворог – це путінська кліка і проросійські сепаратисти, котрі рвуть на шматки Україну на Донбасі і голодними очима поглядають на сусідні регіони – Запорізьку, Харківську, Дніпропетровську, Одеську та інші області. Тільки рішучі дії, прикладом яких є діяльність команди Ігоря Коломойського, сьогодні здатні поставити заслін розповсюдженню вірусу Новоросії», -повідомили волонтери.