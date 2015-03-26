Кількість постраждалих внаслідок підриву автобуса під Артемівськом зросла до 21

Про це повідомляється на сайті МВС.

«О 20.30 до чергової частини Артемівського МВ надійшла інформація про те, що в районі Майорська під час спроби об'їхати стаціонарний блокпост по ґрунтовій дорозі автобус «ЛАЗ», який перевозив людей з Артемівська до Горлівки, підірвався на міні. Внаслідок цього загинуло 4 людини, кількість поранених - 21», - сказано в повідомленні.

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На місці працює слідчо-оперативна група Артемівського міськвідділу міліції.

Як повідомляв УНІАН, раніше повідомлялося про 19 поранених внаслідок підриву на міні автобуса у Донецькій області 25 березня.

У прес-центр АТО заявили, що автобус підірвався на міні, яку заклали бойовики.