Опубліковано імена постраждалих унаслідок вибуху автобуса під Артемівськом

"Станом на 23:00 Артемівський ГО повідомив про 4 загиблих і 19 поранених під час інциденту на автодорозі сполученням "Артемівськ-Горлівка". Наводимо імена людей, які постраждали в результаті вибуху. Постраждалі перебувають в центральній районній лікарні м. Артемівська. Водій автобуса не постраждав", - йдеться в повідомленні.

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1. Пападіна Олена Іванівна, 1957р.н., жителька м. Єнакієве.

2. Магина Ігор Олександрович, 1992 р. н., м. Горлівка.

3. Ісайко Світлана Іванівна, 1942 р., м. Дебальцеве.

4. Чернявська Вікторія Русланівна, 1991 р., м. Шахтарськ.

5. Євсєєва Вікторія Анатоліївна, 1992 р. н., м. Горлівка.

6. Лученкова Ольга Іванівна, 1949 р., Єнакіївський р-н с. Веровка.

7. Глущенко Оксана Вікторівна, 1982 р., м. Горлівка.

8. Овчаров Олег Валентинович, 1971 р. (адресу не встановлений).

9. Єлізаров Владислав Олександрович, 1971 р., прож. м. Горлівка.

10. Демиденко Віра Іванівна, 1947 р., м. Горлівка.

11. Солганов Анатолій Порфирович, 1938 р., м. Горлівка.

12. Плісов Микола Йосипович, 1941 р., прож. м. Єнакієве.

13. Дрьомін Валерій Вікторович, 1955 р. н., прож. м. Єнакієве.

14. Віннікова Ірина Анатоліївна, 1972 р. н., прож. м. Горлівка.

15. Федоров Юрій Петрович, 1964 р. н., прож. м. Горлівка.

16. Майорова Тетяна Володимирівна, 1993 р. н., прож. м. Горлівка.

17. Одиноких Тетяна Петрівна, 1956 р., прож. м. Горлівка.

18. Грищенко Тетяна Миколаївна, 1964 р. н., м. Горлівка.

19. Дрьоміна Таїсія Миколаївна, 1953р.н., прож. м. Єнакієве.

Встановленіо дані однієї із загиблих жінок: Мінаєва Ірина Григорівна, 1960 р. н., прож. м. Горлівка, вул. Оленина 14/29. Особи ще трьох загиблих встановлюються.