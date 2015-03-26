Кількість прохачів політичного притулку з України зросла в 10 разів

Такі дані наводить ООН, передає DW.DE. В Агентстві ООН у справах біженців підрахували, що в даний час загальна кількість прохачів політичного притулку з різних країн світу найбільша за останні 22 роки.

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За даними ООН, у 2014 році близько 866 тис. осіб намагались отримати політичний притулок у розвинених країнах, що на 45% більше, ніж роком раніше. В Європі до країн, які передусім обирають політичні біженці, належить Німеччина, Швеція, Італія і Туреччина.

Кількість прохачів політичного притулку з України зросла лише за рік більше ніж у 10 разів - з 1400 осіб до майже 16 тис.