МОЗ ліквідував номенклатурні комісії по закупівлях ліків

Про це повідомила перший заступник міністра охорони здоров'я Олександра Павленко. "Минулого тижня ми скасували накази МОЗ про існування робочих номенклатурних комісій і робочих груп, які брали на себе частину відповідальність і повноваження щодо формування номенклатури, технічних умов у сфері державних закупівель лікарських засобів. Такого явища у МОЗ вже не існує", - сказала Олександра Павленко.

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За її словами, ці робочі групи повинна замінити єдина експертно-технічна група. "На сьогоднішній день нашою ідеєю є створення єдиної експертно-технічної групи, яка працюватиме з 19-ма програмами потреб населення в лікарських засобах. Це єдина комісія буде оцінювати потреби, оцінювати національний перелік лікарських засобів (за вимогами ВООЗ) та приймати рішення, за якими номенклатурами будуть здійснюватися державні закупівлі", - зазначила Олександра Павленко.

Також вона додала, що вже наступного тижня відбудеться представлення нового національного переліку лікарських засобів, які можна було б закуповувати за процедурою державних закупівель.

"Підготовка цього переліку вже завершена у відповідності з процедурою ВООЗ. Таким чином, ми отримаємо новий якісний акт, за яким можна вибирати ті або інші лікарські засоби, які будуть закуповуватися Україною", - сказала Олександра Павленко.