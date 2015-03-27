МОЗ ліквідував номенклатурні комісії по закупівлях ліків
Міністерство охорони здоров'я ліквідувало номенклатурні комісії, які займалися питаннями державних закупівель ліків.
Про це повідомила перший заступник міністра охорони здоров'я Олександра Павленко. "Минулого тижня ми скасували накази МОЗ про існування робочих номенклатурних комісій і робочих груп, які брали на себе частину відповідальність і повноваження щодо формування номенклатури, технічних умов у сфері державних закупівель лікарських засобів. Такого явища у МОЗ вже не існує", - сказала Олександра Павленко.
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За її словами, ці робочі групи повинна замінити єдина експертно-технічна група. "На сьогоднішній день нашою ідеєю є створення єдиної експертно-технічної групи, яка працюватиме з 19-ма програмами потреб населення в лікарських засобах. Це єдина комісія буде оцінювати потреби, оцінювати національний перелік лікарських засобів (за вимогами ВООЗ) та приймати рішення, за якими номенклатурами будуть здійснюватися державні закупівлі", - зазначила Олександра Павленко.
Також вона додала, що вже наступного тижня відбудеться представлення нового національного переліку лікарських засобів, які можна було б закуповувати за процедурою державних закупівель.
"Підготовка цього переліку вже завершена у відповідності з процедурою ВООЗ. Таким чином, ми отримаємо новий якісний акт, за яким можна вибирати ті або інші лікарські засоби, які будуть закуповуватися Україною", - сказала Олександра Павленко.