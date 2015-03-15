Президент просить Раду переглянути механізм закупівлі життєво необхідних ліків

На цьому наголосив глава держави у листі, направленому до парламенту.

"Питання реформування сфери державних закупівель лікарських засобів та медичних виробів і здешевлення вартості лікарських засобів є одним з пріоритетних у сфері охорони здоров'я і потребує негайного вирішення", – цитує Порошенка його прес-служба.

Президент визначив як невідкладні для позачергового розгляду Верховною Радою законопроекти від 17 лютого № 2150 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо забезпечення своєчасного доступу пацієнтів до необхідних лікарських засобів та медичних виробів шляхом здійснення державних закупівель із залученням спеціалізованих організацій, які здійснюють закупівлі)" та № 2151 "Про внесення зміни до Податкового кодексу України (щодо звільнення від оподаткування податком на додану вартість операцій з ввезення та постачання лікарських засобів та медичних виробів)", йдеться у повідомленні.

«Зазначені документи – результат спільної роботи групи народних депутатів, активістів, нового керівництва Міністерства охорони здоров'я та Адміністрації президента», - повідомив заступник глави Адміністрації президента Дмитро Шимків.

За його словами, це є прикладом взаємодії усіх гілок влади та громадськості, який демонструє європейській підхід у знаходженні єдиного бачення на користь країни.

Читайте такожВР рекомендують підтримати законопроект про держзакупівлі ліків через міжнародні організації"Діюча система централізованих державних закупівель медикаментів є неефективною та несе ризики обмеження доступу пацієнтів до життєво необхідних ліків та медичних виробів, у зв'язку з чим і виникла потреба запровадження тимчасового механізму із залученням світового досвіду на період реформування цієї сфери", - зазначив Шимків.

Законопроектом № 2150 пропонується внести зміни до деяких законодавчих актів України, що дозволить здійснювати закупівлю лікарських засобів та медичних виробів із залученням спеціалізованих організацій, які здійснюють закупівлі, та які надають урядам держав та/або іншим суб’єктам відповідні послуги (спеціалізовані фонди, організації та механізми Організації Об'єднаних Націй, Міжнародна асоціація забезпечення медикаментами (International Dispensary Association), Королівська Агенція Великобританії (Crown Agents), Глобальний механізм із забезпечення лікарськими засобами (Global Drug Facility), Партнерство у сфері постачання та управління поставками (Partnership for Supply Chain Management).

На переконання авторів законопроектів, ці законодавчі зміни дозволять зекономити бюджетні кошти та забезпечити пацієнтів України життєво необхідними, ефективними, безпечними та якісними лікарськими засобами.

«Зокрема, у разі ухвалення законопроектів, буде скорочено ланцюг поставки лікарських засобів, забезпечено придбання високоякісних товарів у відповідності до суворих вимог та стандартів, пришвидшено процес закупівлі, усунено корупційні ризики», - наголошується у повідомленні.

Зазначені законодавчі ініціативи є виконанням положень, закріплених в Коаліційній угоді Верховної Ради України VIII скликання та Програмі діяльності Кабінету Міністрів України. Крім того, ці законодавчі ініціативи були підтримані Національною радою реформ 4 березня та Комітетом з питань охорони здоров'я Верховної Ради, нагадують в прес-службі президента.