Актор Антін Мухарський став позаштатним радником міністра культури

Актор Антін Мухарський призначений позаштатним радником віце-прем’єр-міністра- міністра культури України В’ячеслава Кириленка.

Як повідомили УНІАН у прес-службі міністерства, відповідний наказ підписано сьогодні.

46-річний Мухарський – український митець, відомий під псевдонімом Орест Лютий, актор, телеведучий, галерист.

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Закінчив Київський театральний інститут ім. Карпенка-Карого (1992 р). Дванадцять років працював актором у Національному театрі російської драми ім. Лесі Українки. Зіграв близько 20 головних ролей у театрі. Двічі лауреат премії «Київська пектораль» (1994, 2000). Засновник Союзу Вольних Художників «Воля або Смерть» (2009) та культурологічної платформи «Український культурний фронт» (2014) - цей проект розпочався з масштабного культурологічного проекту «Майдан. (Р)Еволюція духу».