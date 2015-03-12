Запровадження збору на розвиток кіно дозволить акумулювати понад 250 млн гривень - Кириленко

Віце-прем’єр-міністр - міністр культури України В’ячеслав Кириленко прогнозує, що запровадження спеціального збору на розвиток національного кіно дозволить акумулювати щонайменше 250-260 млн грн.

Про це він сказав в ефірі однієї з радіостанцій, повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства культури України.

Віце-прем’єр пояснив, що для розвитку національного кінематографу необхідні механізми, які забезпечать фінансування навіть за умов скорочення бюджетних видатків.

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За оцінкою Кириленка, для масового кіновиробництва в Україні необхідно мати близько 500 млн грн щороку, окрім бюджетних коштів. Таким механізмом може стати спеціальний збір на розвиток національного кіно, запровадження якого підтримують в уряді. Такий збір сплачуватиметься з кінодистриб’юторів, провайдерів кабельних мереж та рекламних надходжень телеканалів.

Як зазначив Кириленко, запровадження такого збору дозволить акумулювати щонайменше 250-260 млн грн.

"Це має бути рішенням більшості. Наступного тижня я скликаю на нараду усіх учасників цього процесу", – повідомив віце-прем’єр.

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На його думку, телеканали можуть і повинні вкладати частину своїх коштів у телепроекти, а компенсувати ці ризики може держава: або додатковими пільговими режимами, або коштами від фонду, який буде сформовано за законом про спеціальний збір.

"Деякі телеканали вже розпочали зйомки власного серіального продукту, не чекаючи підписання закону про заборону російських мілітарних серіалів. Отже, вони впевнені, що це принесе прибутки", – наголосив Кириленко.