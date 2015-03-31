Через негоду в Україні залишаються знеструмленими понад 200 населених пунктів

Як повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій, аварійні бригади обленерго проводять роботи з відновленню електропостачання в населених пунктах, які залишилися без світла в ніч на 30 березня.

Станом на 7.00 вівторка, 31 березня, без електропостачання залишаються в Донецькій області 135 населених пунктів, у Луганській - 40, у Львівській - 34, у Сумській - 10, у Дніпропетровській - 3.

Читайте такожЧерез негоду в Україні знеструмлено 176 населених пунктів

Раніше повідомлялось, що дощ, мокрий сніг та шквальні пориви вітру в ніч на понеділок призвели до знеструмлення 342 населених пунктів у семи областях України. Відновленням енергопостачання населених пунктів займаються бригади обленерго.