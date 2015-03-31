На Харківщині за останній час затримано більш як 50 груп диверсантів

За кожною диверсійною групою, за даними Харківської ОДА, стоїть співробітник ФСБ Росії / УНІАН

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в Києві повідомив голова Харківської облдержадміністрації Ігор Райнін.

За його словами, представники російських спецслужб зберігають наміри дестабілізувати як політичну, так і економічну ситуацію на території Харківської області.

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"За останній час ми затримали більш як 50 диверсійно-розвідувальних груп, які діяли на території області", - зазначив Райнін.

Як сказав голова ОДА, "за кожною диверсійною групою, за нашими даними, стоїть співробітник ФСБ Росії, який в тому чи іншому вигляді, у тому чи іншому стані координує і курирує діяльність кожної окремої диверсійної групи".

У цьому зв'язку Райнін запевнив, що правоохоронні органи Харківської області працюють у посиленому режимі.