СБУ затримала в Харкові шпигуна ФСБ Росії

Про це повідомив радник голови СБУ Маркіян Лубківський на своїй сторінці у Facebook.

За словами Лубківського, «зрадника, якому інкримінується ст.111 КК України, схоплено під час передачі секретної інформації».

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«Діяльність затриманих осіб є підтвердженням активізації діяльності в Харкові та Харківській області ворожих ДРГ (диверсійно-розвідувальних груп - ред.) та управління ними російськими спецслужбами. Їхніми діями керувала одна й та ж особа з Бєлгорода», - написав також Лубківський.

Нагадаємо, 6 лютого УНІАН повідомляв, що, за словами керівника «Інформаційного спротиву» Дмитра Тимчука, під Дебальцеве відправлений «загін спецназу», який складається з екс-військових ГРУ РФ.