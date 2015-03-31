Польща проведе навчання 50 українських військових інструкторів

Про це заявив у вівторок прес-секретар польського оборонного відомства Яцек Соньта, повідомляє РИА Новости.

Так, у 2015 році на території Польщі буде проведено три курси навчання для українських інструкторів.

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"Перший курс навчання пройде в червні, наступні - у вересні та жовтні. Українська сторона заявила про участь у них близько 50 українських військових", - зазначив Соньта.

Відзначається, що в Польщі українські інструктори ознайомляться з польською тренувальною базою, яка відповідає стандартам НАТО. Заняття проходитимуть за формулою train the trainers ("навчи вчителя") і дозволять українцям після повернення додому навчати молодший командний склад Збройних сил України.

Згідно з повідомленням, програма НАТО для України реалізується спільно з кількома членами альянсу. "Мета програми - приведення військової освіти нашого східного сусіда у відповідність зі стандартами НАТО", - сказав Соньта.

Витрати на навчання українських інструкторів сплатить НАТО і Міноборони Польщі.