НАТО і Грузія проведуть спільні навчання влітку 2015 року - ЗМІ

Про це заявив спецпредставник генсека альянсу у країнах Південного Кавказу та Центральної Азії Джеймс Аппатурай в онлайн-інтерв'ю, організованому НВО "Атлантична рада Грузії" у понеділок, 30 березня. Про це повідомляє «Новини-Грузія».

"Темп (імплементації істотного пакету Грузія-НАТО) дуже хороший. Наші фахівці допомагають Грузії у створенні спільного тренувального центру. Ми визначили членів основної групи, які скоро прибудуть у країну, і в нас будуть спільні навчання у Грузії цього літа", - заявив Аппатурай.

Читайте такожРосія хоче відновити систему сфер впливу - генсек НАТО

Під час саміту НАТО в Уельсі, який выдбувся 4-5 вересня 2014 року, був затверджений пакет заходів, що сприяють Грузії у її прагненні до членства в альянсі. В рамках пакету передбачене відкриття у Грузії тренувального центру, де проходитимуть підготовку військовослужбовці альянсу і країн-партнерів НАТО.

Як заявив раніше заступник міністра оборони Грузії Леван Гірсіашвілі, Тренувальний центр НАТО відкриється у Грузії, імовірно, до осені поточного року. Місце розташування тренувального центру поки що не вибране.

Інституційна співпраця Грузії і НАТО почалася від 1994 року, коли Грузія стала учасницею програми "Партнерство заради миру" (PfP - Parntnership for Peace). Після "революції троянд" від 2004 року співробітництво Грузії та НАТО стало інтенсивнішим. У квітні 2008 року у Бухаресті на саміті глав країн членів НАТО було підтверджено, що Грузія та Україна у майбутньому можуть стати членами НАТО - за умови відповідності стандартам альянсу.

Раніше УНІАН повідомляв, що НАТО планує створити в Грузії військові тренувальні центри.