Порошенко вручив нагороди чотирьом військовим, які відзначились в зоні АТО

Президент Петро Порошенко вручив нагороди чотирьом військовим, які відзначились в зоні проведення антитерористичної операції.

Як повідомили УНІАН у прес-службі президента, вручення нагород відбулось у 407-му військовому госпіталі Міністерства оборони у Чернігові, де лікуються військові.

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Так, президент нагородив орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня лейтенанта Єгора Щербакова, орденом «За мужність» ІІІ ступеня прапорщика Дмитра Воробея, сержанта Миколу Гурину та старшого солдата Владислава Коржу.

«Ви є зразком мужності і героїзму. Приємно, що такі воїни, як ви, тримають український прапор. Впевнений, що з такими бійцями вся Україна може почуватися захищеною», – сказав президент.

Також Порошенко вручив пам’ятні подарунки – іменні годинники від президента України солдату Юрію Погрібному, старшим солдатам Віктору Домбровському та Олександру Ушатому, сержанту Олександру Надточію, старшому сержанту Максиму Карпенку, капітану Миколі Коваленку.

Глава держави наголосив, що український народ високо цінує мужність і героїзм, виявлені бійцями у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України.

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Начальник госпіталю – полковник Олександр Слєсаренко поінформував Президента про перебіг лікування та стан військових. За його словами, бійці отримують необхідний для одужання комплекс заходів, забезпечені медичними препаратами тощо. Він також ознайомив главу держави з роботою установи. Зокрема, продемонстрував кабінет лікувальної фізкультури, відділення анестезіології, реанімації та інтенсивної терапії, операційний блок.

Довідка УНІАН. Командир 1-го розвідувального взводу розвідувальної роти 30-ї окремої механізованої бригади Щербаков перебував у зоні АТО з червня 2014 року. Виконував бойові завдання з ведення розвідки в районі населених пунктів Степанівка, Петровське, Артемівське, Дебальцеве, Луганське. 9 лютого 2015 року потрапив під артилерійський обстріл та отримав поранення, після чого був госпіталізований.

Начальник групи секретного документального забезпечення 13-го окремого мотопіхотного батальйону Воробей був мобілізований у травні минулого року, після чого виконував бойові завдання поблизу Сватового, Нової Олександрівки, Теплого, Станиці Луганської, Дебальцевого. Поранення отримав у лютому цього року поблизу н.п. Луганське Донецької області під час танкової атаки противника.

Заступник командира протитанкового взводу роти вогневої підтримки 5-го батальйону 25-ї окремої механізованої бригади Гурин був задіяний у АТО з листопада 2014 року. Захищав опорний пункту в районі н.п. Оріхове Луганської обл. 26 січня 2015 року під час виконання бойового завдання група, у складі якої був Гурин, натрапила на засідку, під час бою він отримав поранення.

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Водій-заправник взводу паливо-мастильних матеріалів роти забезпечення 101-ї бригади охорони Генерального штабу Корж перебував в зоні АТО з грудня 2014 року. Виконував завдання в районі н.п. Дебальцеве. 14 лютого поточного року під час виконання бойового завдання потрапив під мінометний обстріл, отримав поранення.

407-1 військовий госпіталь (в/ч А3120, м.Чернігів) військово-медичного департаменту Міністерства оборони України – багатопрофільний лікувальний заклад, заснований 1 лютого 1933 року. Нині в Чернігівському госпіталі проходять курс лікування 49 військовослужбовців, направлені до військово-медичної установи із зони проведення АТО. За весь період АТО лікування в госпіталі пройшли 1190 військовослужбовців.