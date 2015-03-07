Порошенко вручив нагороди жінкам - волонтерам, медикам, рятувальникам і правоохоронцям

Як повідомили УНІАН у прес-службі президента, він сказав: «Батьківщина не дарма жіночого роду, і, мабуть, тому ви відчуваєте її набагато краще за нас, чоловіків. У час, коли вирішується доля України, наші жінки захищають від агресора свободу і незалежність держави, рятують життя наших воїнів. Ви не лише наші берегині, ви - наші героїні».

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Порошенко наголосив, що жінки є опорою для чоловіків, і свято 8 березня, хоча й походить корінням з радянських часів, втратило політичне забарвлення. «Все найсвітліше, що в нашому житті – весна, радість, щастя, кохання, всі здобутки українських чоловіків – це ви, жінки. Я можу стверджувати це напевно, бо половина моїх здобутків – це завдяки моїй дружині Марині», - сказав президент.

Він також підкреслив важливу роль жінок та їхню участь в захисті України.

За словами Порошенка, ті військові частини, де є жінки, відрізняються набагато більшою дисципліною та ефективністю, військові краще тримають оборону та сміливіше йдуть у наступ.

Глава держави подякував українкам за допомогу пораненим військовим і волонтерську роботу. «Дякую кожній з вас, яка на своїх тендітних плечах, в одному строю з чоловіками, несе важкий тягар війни», - сказав він.

Президент також відзначив мужність матерів, дружин, сестер і доньок, чиї чоловіки зараз в армії, особливо на фронті. «Так само переживаю за життя кожного українського воїна. Роблю все можливе і використовую будь-яку можливість, кожен шанс, щоб принести в Україну мир», - підкреслив він.

Окремо Порошенко наголосив на значній ролі жінок в розбудові держави. Він нагадав слова генерального секретаря ООН Пан Гі Муна про те, що людству не вдасться досягти своїх цілей, якщо жінки, які становлять його половину, не зможуть повністю реалізувати свої права.

«Мені дуже хотілося, щоб в Україні жінки відігравали більшу роль. В нашому уряді є дві жінки-міністри, в нашому парламенті – 51 жінка-депутат. Думаю, що було би краще, якби було більше жінок. Можливо, тоді би депутати не билися під трибуною, а було би більше спокою, мудрості, розсудливості та миру», - зазначив президент та побажав українкам активніше долати стереотипи і бажання чоловіків обмежити їхню роль.

Порошенко також побажав миру, любові, злагоди та доброботу. Слово «мир» нині має особливе значення для українців. «Ми все подолаємо, ми все зробимо і все нам вдасться. Але нам потрібно одне – мир»,- сказав він.

При цьому президент висловив жаль, що Україні зараз не вистачає однієї українки – Надії Савченко. Порошенко наголосив, що українська льотчиця ламає стереотип про слабкість жіночої статі. «Подивіться, що отримав у відповідь ворог і агресор – зуби зламають вони об нашу Надію», - сказав він.

Президент запевнив, що робить все можливе, щоб Савченко була звільнена.

Нагороджена волонтер Юлія Вотчер у свою чергу подарувала президенту гільзу від снаряда, привезену із зони АТО та оздоблену різними символами і пам’ятками.