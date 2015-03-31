ОБСЄ: На Луганщині затримали 12 членів "банди Філата", підозрюваних у вбивствах та викраденнях

Спеціальна моніторингова місія Організації з безпеки та співробітництва в Європі заявляє, що в Луганській області затримано 12 членів кримінального угруповання, яке підозрюється у вбивствах та викраденні людей з метою викупу.

Про це йдеться в звіті місії за 30 березня, опублікованому сьогодні.

Зокрема, в звіті зазначається, що спостерігачі місії зустрілися з керівником місцевої міліції в населеному пункті Сватове (підконтрольне Україні, 127 км на північний захід від Луганська), який повідомив, що його міліцейський відділок відповідальний також за п'ять районів, які на даний момент знаходяться під контролем бойовиків з "Луганської народної республіки".

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"Відповідно до його інформації, в цих районах було 300 випадків викрадення автомобілів, про що було повідомлено в міліцію (без зазначення часових рамок вчинених дій)", - йдеться в повідомленні.

Разом з тим, вказаний керівник міліції, будучи занепокоєним випадками організованої злочинності, вказав, що "найбільш значною вирішеною справою в останній час була справа арешту 12 членів так званої "банди Філата", - сказано в звіті.

Також, за словами співрозмовника, члени "банди Філата" підозрюються у здійсненні трьох вбивств в Старобільську (підконтрольне Україні, 84 км на північ від Луганська), викраденні низки бізнесменів з метою викупу та володінні великою кількістю зброї та вибухівки.