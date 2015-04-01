На території Придністров"я, поблизу з кордоном з Україною сталася стрілянина, є поранені

Про це повідомляє прес-служба Державної прикордонної служби України.

Згідно з повідомленням, окремі ЗМІ поширили інформацію про те, що нібито українські прикордонники незаконно застосували зброю проти громадян Молдови на ділянці відділу прикордонної служби «Степанівка» Білгород-Дністровського загону.

«Це повністю не відповідає дійсності. Це підтверджується попередніми висновками роботи комісії з однобічного розслідування цієї провокаційної ситуації. У тому числі і тим, що зброю і боєприпаси у прикордонних нарядів, що несуть службу на території, перевірено, і вона є в наявності», - стверджують у прес-службі.

Читайте такожМаккейн: Росія може напасти на Україну з боку Придністров'я

Крім цього, як наголошується, було встановлено, що зброю проти громадян Молдови в районі н. п. Нова Андріяшівка (Молдова), що близько 1 км від лінії кордону, ймовірно, використовував спецпідрозділ прикордоннї варти невизнаного Придністров'я.

У ДПСУ підкреслили, що звинувачення українських прикордонників у нібито неправомірному застосуванні зброї носять явно провокаційний характер і покликане приховати факт застосування зброї проти своїх співвітчизників прикордонною вартою невизнаного Придністров'я, а також спровокувати конфліктну ситуацію і дестабілізувати ситуацію в регіоні.

На даний момент охорона Державного кордону України на молдовській ділянці здійснюється посилено.