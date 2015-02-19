Міноборони: РФ у Придністров'ї та Криму готує найманців для "гібридної війни" проти України

Росія на території Придністров’я та Криму готує терористів та резервістів для ведення «гібридної війни» проти України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив заступник міністра оборони України, керівник апарату Петро Мехед на зустрічі із доповідачем комітету із політичних питань та демократії ПАРЄ Кристиною Зеленковою, повідомляє виконуючий обов’язки речника Генерального штабу Збройних сил України Владислав Селезньов сьогодні на брифінгу в Києві.

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Як зазначає Селезньов «сторони обговорили питання щодо поточної ситуації в зоні АТО та наявних фактів перебування збройних сил РФ на території України».

Мехед зазначив, що, «незважаючи на систематичне порушення РФ та незаконними збройними формуваннями Мінських домовленостей, керівництво України спрямовує усі свої зусилля на припинення кровопролиття, мирного врегулювання та недопущення виникнення замороженого конфлікту на Донбасі».

«Водночас бойовики цинічно і жорстоко продовжують обстріли позицій ЗСУ та населення цивільних об’єктів. Основним та єдиним джерелом збройного протистояння на сході України залишається РФ», - цитує Мехеда представник Генштабу.

Крім цього, «офіційно декларуючи зацікавленість у мирному врегулюванні конфлікту та дистанціюючись від самопроголошених «ДНР» та «ЛНР» російська сторона продовжує приховане постачання зброї та підготовку незаконних збройних формувань, у тому числі на власній території», - додав він.

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Також за словами Мхеда, значна частина військ РФ приховано розташована на території України та безпосередньо бере участь у бойових діях. Водночас на території Придністров’я та Криму відбувається підготовка найманців. Ці майданчики використовуються російською стороною для підготовки терористів та резервістів для ведення гібридної війни.