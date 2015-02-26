Постраждалі під час Революції гідності отримають статус інваліда війни

Під час Революції кілька сотень людей стали інвалідами - прес-служба президента / Фото УНІАН

Президент України Петро Порошенко підписав Закон «Про внесення зміни до статті 7 Закону україни «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», згідно з яким особи, які стали інвалідами від поранень, отриманих під час Революції гідності, отримають статус інваліда війни.

Як повідомляє прес-служба президента, під час масових акцій протесту від 21 листопада 2013 року по 21 лютого 2014 року тисячі патріотів отримали поранення різного ступеня тяжкості, з них кілька сотень стали інвалідами, отримавши поранення важкого і середнього ступеня тяжкості.

Як повідомляв УНІАН, даний закон ВР ухвалила 10 лютого 2015 року.

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Законом частину 2 статті 7 Закону україни "Про статус ветеранів війни, гарантії їхнього соціального захисту" доповнюється пунктом 10, згідно з яким до інвалідів війни належать також інваліди з числа осіб, які стали інвалідами внаслідок поранення, каліцтва, контузії або інших ушкоджень здоров'я, одержаних під час участі у масових акціях громадського протесту в Україні від 21 листопада 2013 року по 21 лютого 2014 року за євроінтеграцію і проти режиму Віктора Януковича (Революція гідності), і які звернулися по медичну допомогу у період від 21 листопада 2013 року по 30 квітня 2014 року.

Абзац 1 цього пункту не поширюється на працівників міліції, осіб, які проходили службу у правоохоронних органах спеціального призначення, військовослужбовців Внутрішніх військ, Збройних сил та інших військових формувань, які отримали інвалідність внаслідок поранення, каліцтва, контузії або інших ушкоджень здоров'я, одержаних під час виконання службових обов'язків, пов'язаних із подіями Революції гідності.

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Участь осіб, зазначених в абзаці 1 цього пункту, у Революції гідності та отримання ними під час Революції гідності поранення, каліцтва, контузії або інших ушкоджень здоров'я, встановлюється у порядку, визначеному Кабінетом міністрів України.

Зв'язок інвалідності з пораненням, каліцтвом, контузією чи іншим ушкодженням здоров'я, отриманими особами, зазначеними в абзаці 1 цього пункту, під час участі в Революції гідності, встановлюється за результатами медико-соціальної експертизи у порядку, визначеному Кабміном.

Порядок надання статусу інваліда війни особам, зазначеним в абзаці 1 цього пункту, визначає уряд.

Закон набирає чинності від дня, наступного за днем його опублікування, та вводиться в дію через 10 днів від дня опублікування.

Раніше УНІАН повідомляв, що Порошенко посмертно присвоїв звання герой України п'ятьом учасникам Революції гідності.