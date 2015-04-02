Українці вперше випередили чеченців за кількістю заявок про надання притулку в Польщі

Про це свідчать дані польської адміністрації у справах іноземців (UDSC), які має у своєму розпорядженні УНІАН.

За перші три місяці цього року про притулок у Польщі попросили 759 українців, що у 4 рази більше, ніж у першому кварталі минулого року.

Загалом UDSC за цей же період отримала 1089 заявок про притулок від усіх іноземців.

У цьому році дозвіл на перебування у Польщі в рамках процедур про надання притулку отримали двоє громадян України, в той час як за весь минулий рік - 17 із близько 2,3 тисяч, які подали такі заявки.

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На кінець 1 кварталу UDSC розглядала ще близько тисячі справ громадян України, котрі подали заявки про надання притулку в Польщі, та 2,1 тисяч українців отримували соціальну допомогу від Польської держави.

Як повідомляв УНІАН, минулого року Польща зафіксувала рекордну за всю сучасну історію кількість заявок про надання притулку від громадян України, які подали у 50 разів більше таких прохань, ніж в 2013 році та у 3,5 рази більше, ніж за попередні 10 років разом узяті.

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Польська UDSC закликала громадян України використовувати традиційні шляхи легалізації свого перебування у Польщі через роботу, а не просити притулок, через низький відсоток позитивних рішень у таких справах.

Прес-секретар відомства Ева Пєхота говорила, що притулок можуть отримати лише ті іноземці, життю та здоров'ю яких дійсно загрожує небезпека в рідній країні. В Україні, натомість, жителі регіонів, де ведуться бойові дії, та Криму можуть виїхати до інших областей країни, де, за оцінкою USDC, їм гарантовані безпечні умови для життя.