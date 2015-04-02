Українці вперше випередили чеченців за кількістю заявок про надання притулку в Польщі

12:37, 02 квітня 2015
Суспільство
399 0

Громадяни України за підсумками першого кварталу зайняли перше місце за кількістю заявок про надання притулку у Польщі, вперше випередивши попередніх лідерів - громадян Росії чеченської національності.

REUTERS

Про це свідчать дані польської адміністрації у справах іноземців (UDSC), які має у своєму розпорядженні УНІАН.

За перші три місяці цього року про притулок у Польщі попросили 759 українців, що у 4 рази більше, ніж у першому кварталі минулого року.

Загалом UDSC за цей же період отримала 1089 заявок про притулок від усіх іноземців.

У цьому році дозвіл на перебування у Польщі в рамках процедур про надання притулку отримали двоє громадян України, в той час як за весь минулий рік - 17 із близько 2,3 тисяч, які подали такі заявки.

Читайте такожПольща проведе навчання 50 українських військових інструкторів

На кінець 1 кварталу UDSC розглядала ще близько тисячі справ громадян України, котрі подали заявки про надання притулку в Польщі, та 2,1 тисяч українців отримували соціальну допомогу від Польської держави.

Як повідомляв УНІАН, минулого року Польща зафіксувала рекордну за всю сучасну історію кількість заявок про надання притулку від громадян України, які подали у 50 разів більше таких прохань, ніж в 2013 році та у 3,5 рази більше, ніж за попередні 10 років разом узяті.

Читайте такожНа нелегальній тютюновій фабриці в Польщі затримали 12 українців

Польська UDSC закликала громадян України використовувати традиційні шляхи легалізації свого перебування у Польщі через роботу, а не просити притулок, через низький відсоток позитивних рішень у таких справах.

Прес-секретар відомства Ева Пєхота говорила, що притулок можуть отримати лише ті іноземці, життю та здоров'ю яких дійсно загрожує небезпека в рідній країні. В Україні, натомість, жителі регіонів, де ведуться бойові дії, та Криму можуть виїхати до інших областей країни, де, за оцінкою USDC, їм гарантовані безпечні умови для життя.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter