Мінінформполітики запустило кримськотатарську версію офіційного сайту

Міністерство інформаційної політики запровадило висвітлення своєї діяльності кримськотатарською мовою.

Про це УНІАН повідомили у Департаменті інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабміну.

"Я вважаю, що офіційні сайти органів державної влади, які в Україні мають переважно українську та російську версії, - це черговий спадок, залишений нам Радянським Союзом. Саме тому зрозуміло, що актуальним є питання запровадження англомовних версій інформаційних платформ органів державної влади усіх рівнів.

Зважаючи на те, що в діяльності Міністерства інформаційної політики України питання Криму є окремо виділеною ключовою програмою, починаючи від сьогоднішнього дня офіційний сайт Міністерства інформаційної політики матиме ще й кримськотатарську версію", - заявив міністр Юрій Стець.

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МІП запровадило окрему програму з інформаційної політики Криму, в рамках якої було проанонсовано запуск кримськотатарської версії офіційного сайту відомства.

Детальніше з інформацією можна ознайомитись за посиланням mip.gov.ua.