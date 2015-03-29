Відмова в реєстрації каналу ATR порушує Декларацію ООН про права корінних народів - Меджліс

Про це йдеться в заяві Меджлісу кримськотатарського народу, опублікованому на офіційній сторінці організації в Facebook.

«Спираючись на статтю 16 Декларації ООН про права корінних народів, яка передбачає, що корінні народи мають право створювати свої власні засоби масової інформації своїми мовами і отримувати доступ до всіх видів ЗМІ, які не належать корінним народам, без будь-якої дискримінації, Меджліс кримськотатарського народу розглядає відмову в перереєстрації незалежних кримськотатарських ЗМІ як порушення законних прав та інтересів кримськотатарського народу», - йдеться в заяві.

Над незалежними кримськотатарськими друкованими та електронними ЗМІ, що здійснюють свою діяльність в Криму, нависла реальна загроза закриття - наголосили в Меджлісі.

Вони нагадали, що у становлення незалежних кримськотатарських ЗМІ, створених у роки повернення кримськотатарського народу до Криму, «вкладено величезні зусилля тисяч людей, які усвідомлюють особливу роль ЗМІ рідною мовою у процесі відродження, збереження і розвитку кримськотатарської мови, культури, національних традицій».

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Причиною припинення з 1 квітня 2015 року мовлення єдиних у світі кримськотатарського телевізійного каналу «ATR», дитячого телевізійного каналу «Ляле» і радіостанції «Мейдан», виходу друкованих видань «Авдет», «Къырым» та інших, діяльності інформаційного агентства «QHA», є відмови влади у їхній перереєстрації, зазначає Крим.Реалії.

Керівники та творчі колективи зазначених ЗМІ неодноразово надсилали документи для перереєстрації на адресу уповноважених владою органів, але щоразу отримували невмотивовані відмови в продовженні своєї діяльності.

«Подібні дискримінаційні дії влади, що ведуть до припинення діяльності незалежних кримськотатарських ЗМІ, викликали масове обурення кримських татар. Народна акція «Не вбивайте АТР» проводиться не тільки в Криму, але й в країнах, де проживає кримськотатарська діаспора. Низка відомих правозахисників, журналістів і громадських діячів Росії також виступили проти дискримінації та загрози закриття незалежних кримськотатарських ЗМІ», - йдеться в заяві Меджлісу кримськотатарського народу.

Проблема дискримінації кримськотатарських ЗМІ стала предметом обговорення і на міжнародному рівні. Тільки в березні 2015 року це питання порушували в ході зустрічі з членами фракції Групи європейських консерваторів та реформаторів у Європарламенті, в Комітеті ООН з прав людини, на зустрічі з Верховним комісаром ОБСЄ у справах національних меншин Астрід Торс, на зустрічі з президентом Туреччини Реджеп Тайіп Ердоганом в ході його візиту в Україну, на спеціальних слуханнях підкомітету з питань безпеки і оборони Європарламенту.

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Меджліс кримськотатарського народу закликав усіх співвітчизників та жителів Криму різних національностей спільно захищати невід`ємні права людини і права народів.

Як повідомляв УНІАН, у суботу, 28 березня, на Майдані Незалежності у Києві відбулася акція на підтримку першого кримськотатарського телеканалу ATR у зв`язку з відмовою Роскомнагляду його зареєструвати згідно з російським законодавством.