Понад 42% українців вважають, що Захід має надати Україні летальну зброю - опитування

Відносна більшість опитаних українців (42,4%) переконана у необхідності надання Україні летальної зброї західними державами.

Про це свідчать передані УНІАН результати дослідження щодо оцінки громадянами ситуації на Донбасі, проведеного соціологічною службою Центру Разумкова.

Водночас третина респондентів (34,6%) вважає, що надання такої зброї ускладнить мирне вирішення конфлікту.

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11,2% опитаних вважають, що надання такої зброї принципово не змінить ситуацію, а 11,7% - вагалися з відповіддю.

Зазначається, що ставлення до цього питання має виразну регіональну відмінність. Підтримують надання летальної зброї Україні абсолютна більшість опитаних у Західному (66,8%) та Центральному (51,2%) регіонах. Вважають, що надання такої зброї ускладнить мирне вирішення конфлікту відносна більшість респондентів у Південному (42,3%) та Східному (49,5%) регіонах, а також абсолютна більшість опитаних на Донбасі (61,2%).

Дослідження проведене соціологічною службою Центру Разумкова з 6 по 12 березня 2015 року. Було опитано 2009 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей за вибіркою, що репрезентує доросле населення України за основними соціально-демографічними показниками. Вибірка опитування будувалася як багатоступенева, випадкова із квотним відбором респондентів на останньому етапі.

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Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.

Дослідження проведене за підтримки уряду Швеції.