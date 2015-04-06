Суд відновив на посаді голову ДПТС, якого звільнили після втечі Шепелєва (документ)

Про це сам Сергій Старенький повідомляє на своїй сторінці у соцмережі Facebook, виклавши скан відповідного документа.

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Нагадаємо, у серпні УНІАН повідомляв, що голову Державної пенітенціарної служби Сергія Старенького звільнили з займаної посади.

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Як відомо, раніше Старенького усували від виконання обов'язків у зв'язку із втечею колишнього нардепа Олександра Шепелєва, підозрюваного в організації умисного вбивства, привласненні та розтраті чужого майна та інших злочинах.