Суд відновив на посаді голову ДПТС, якого звільнили після втечі Шепелєва (документ)
10:44, 06 квітня 2015Суспільство
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Суд відновив на посаді голови Державної пенітенціарної служби Сергія Старенького.
Сергій Старенький уже написав заяву про звільнення / prison-pastoral.blogspot.com
Про це сам Сергій Старенький повідомляє на своїй сторінці у соцмережі Facebook, виклавши скан відповідного документа.
Фейсбук Сергія Старенького
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Нагадаємо, у серпні УНІАН повідомляв, що голову Державної пенітенціарної служби Сергія Старенького звільнили з займаної посади.
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Як відомо, раніше Старенького усували від виконання обов'язків у зв'язку із втечею колишнього нардепа Олександра Шепелєва, підозрюваного в організації умисного вбивства, привласненні та розтраті чужого майна та інших злочинах.
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