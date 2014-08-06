Уряд таки звільнив голову ДПТС Старенького

Про це в ефірі телеканалу ”Україна” сказав міністр юстиції Павло Петренко, повідомляє сайт ТСН.

”Сьогодні уряд України прийняв рішення про звільнення тепер вже колишнього голови Державної пенітенціарної служби Старенького”, - сказав Петренко.

Читайте такожВідсторонений після втечі екс-нардепа Шепелєва глава ДПтСУ Старенький повернувся на роботу

Як відомо, раніше Старенького відстороняли від виконання обов`язків у зв`язку з втечею колишнього нардепа Олександра Шепелєва, підозрюваного в організації умисного вбивства, привласненні і розтраті чужого майна та інших злочинах.

26 липня Старенький повернувся до виконання службових обов`язків.