Уряд таки звільнив голову ДПТС Старенького
22:05, 06 серпня 2014Політика
0 0
Голову Державної пенітенціарної служби Сергія Старенького звільнили із займаної ним посади.
Старенького відстороняли від виконання обов`язків у зв`язку з втечею колишнього нардепа Олександра Шепелєва / prison-pastoral.blogspot.com
Про це в ефірі телеканалу ”Україна” сказав міністр юстиції Павло Петренко, повідомляє сайт ТСН.
”Сьогодні уряд України прийняв рішення про звільнення тепер вже колишнього голови Державної пенітенціарної служби Старенького”, - сказав Петренко.
Читайте такожВідсторонений після втечі екс-нардепа Шепелєва глава ДПтСУ Старенький повернувся на роботу
Як відомо, раніше Старенького відстороняли від виконання обов`язків у зв`язку з втечею колишнього нардепа Олександра Шепелєва, підозрюваного в організації умисного вбивства, привласненні і розтраті чужого майна та інших злочинах.
26 липня Старенький повернувся до виконання службових обов`язків.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter