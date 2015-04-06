ОМОН з вертольотами і собаками нагрянув з обшуком у 20 будинків кримчан

За цей період, за даними правозахисників, обшукали 20 будинків кримчан, повідомляє Радіо Свобода.

Як з’ясували представники місії, 2 квітня в селище Журавки приїхало 5 автобусів, 10 легкових поліцейських машин і 5 УАЗів. У всіх перебували люди з автоматами, собаки і «ОМОН». Над селищем літали вертольоти, стверджують правозахисники.

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«Людей і всі машини зупиняли з метою перевірки документів. Жителі свідчать про «диференційований підхід» – у людей слов’янської зовнішності тільки перевіряли документи, кримських татар іноді супроводжували до будинку і проводили там «огляд». У деякі будинки представники силових структур заходили без понятих. У такому випадку обмежувалися оглядом без обшуку», – повідомили у Кримській польовий місії.

За інформацією правозахисників, повноцінний обшук у цей день провели в 10 будинках. Аналогічна ситуація сталася 3 квітня в селищі Яскраве Поле, де з 9 ранку також провели обшук в 10 будинках.