Чубаров: у будинку заступника голови Меджлісу Умерова почався обшук, знімати забороняють

Журналістам забороняють вести зйомку поруч з будинком, повідомив на своїй сторінці у Facebook глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров.

«До 20.00 місцевого часу до будинку заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Ільмі Умерова в Бахчисараї прибули три співробітники Слідчого комітету. Почався обшук. Поки не зрозуміло, що формально наказано шукати... Забороняють знімати і писати», - повідомив Чубаров.

Читайте такожВ очікуванні гетто: кримські татари прийшли підтримати канал ATR в останній день мовленняЯк повідомляє Крим.Реалії, допит Умерова тривав близько семи годин. За їх словами, слідчі викликали заступника голови Меджлісу для «пари уточнюючих питань», «26 лютого».

Відразу після закінчення допиту слідчі прийняли рішення провести обшук у будинку Умерова в Бахчисараї.

Раніше Ільмі Умерова вже викликали в Слідчий комітет Криму на допит у справі 26 лютого», він дав свідчення на користь Ахтема Чийгоза.

Ахтем Чийгоз був затриманий 29 січня в рамках кримінальної справи «за підозрою в організації та участі в масових заворушеннях». Йому обрали запобіжний захід у вигляді утримання під вартою до 19 лютого 2015 року, потім її продовжили до 19 травня.

В рамках розслідування «справи 26 лютого» правоохоронці також затримали ще одного учасника мітингу Ескендера Кантемірова. Йому обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою строком на 2 місяці.

26 лютого 2014 року під кримським парламентом зібралися кілька тисяч прихильників кримськотатарського Меджлісу і «Русского единства». Організаторами заходу виступили голова Меджлісу Рефат Чубаров і лідер «Русского единства» Сергій Аксьонов.