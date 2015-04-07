На Закарпатті оголосили штормове попередження через небезпеку лавин

Про це кореспонденту УНІАН повідомили в Управлінні ДСНС України у Закарпатській області.

Як йдеться в повідомленні, 7-8 квітня, у зв’язку зі снігопадами та хуртовинами, у високогір’ї східної частини Закарпатської області очікується небезпека сходу снігових лавин.

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Такі дані УДСНС в Закарпатській області надані Українським гідрометеорологічним центром.

З огляду на попередження, рятувальники застерігають туристів від сходження в гори.

В УДСНС в Закарпатській області також нагадали, що підрозділи гірської пошуково-рятувальної частини Аварійно-рятувального загону спеціального призначення УДСНС області з початку року здійснили 140 виїздів та виходів у гори на аварійно- та пошуково-рятувальні роботи, в ході яких врятовано 156 осіб, котрі потрапили у небезпеку. Ще 117 громадян отримали невідкладну долікарську допомогу.