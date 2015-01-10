На Закарпатті сходять снігові лавини

На території Закарпатської області сталося сходження декількох снігових лавин.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Департаменту ДАІ МВС України, було обмежено рух транспортних засобів на ділянках автодоріг: місцевого значення п’ятої категорії Нересниця – Широкий Луг 10 км Тячівського району Закарпатської області, де під снігом опинилося близько 100 м дороги; М09 «Мукачів – Рогатин – Львів», на 153 км поблизу с. Ділове, Рахівського району, де під снігом опинилося близько 20 м дороги.

Станом на 13.00 проведено снігоочисні роботи, рух транспортних засобів відновлено.

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Державтоінспекція нагадує водіям, що, за даними Гідрометцентру, 10-12 січня у зв’язку з хуртовинами та снігопадом на високогір’ї Закарпаття існує небезпека сходу снігових лавин. У гірських районах східної частини області - загроза зсувів снігу на дороги.