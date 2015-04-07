У Харкові демонтували пошкоджену вибухом стелу (фоторепортаж)

У центрі Харкова демонтували пошкоджену вибухом стелу з державним прапором України. Під час робіт на місце прибув заступник харківського міського голови Євген Водовозов.

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Як повідомляв УНІАН, у Харкові сьогодні, 7 квітня, близько 03:40 невідомі підірвали стелу з державним прапором України на проспекті Правди. В результаті підриву пошкоджено частину стели, а також, за попередньою інформацією, розбито вікна у прилеглому до проспекту Правди корпусі Медичного університету. В результаті інциденту ніхто не постраждав.

На місце події виїжджала слідчо-оперативна група міліції. Експерти зібрали первинні матеріали та направили їх на дослідження. У даний час тип вибухового пристрою не встановлено. Ведеться слідство.