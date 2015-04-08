В СБУ обіцяють запустити електронну систему перепусток в зоні АТО до свят

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив радник голови СБУ Маркіян Лубківський, відповідаючи на запитання журналістів.

“Система перепусток продовжує працювати в тестовому режимі. Я думаю, що ми спробуємо її запустити в нормальному режимі до свят. Проблема полягає більше в технічному питанні - наявності оптоволоконних кабелів, інтернету”, - сказав Лубківський.

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Як повідомляв УНІАН, СБУ 20 березня запустила в тестовому режимі електронну систему оформлення документів на в'їзд-виїзд із зони АТО.

Лубківський тоді зазначав, що система працюватиме в тестовому режимі до 25 березня, і після цієї дати паперові перепустки втратять свою чинність.

Електронна система дасть змогу пришвидшити документообіг, а також мінімізувати людський фактор для унеможливлення корупційних дій.