СБУ запустила в тестовому режимі електронну пропускну систему в зону АТО

СБУ запустила в тестовому режимі електронну систему оформлення документів на в'їзд-виїзд із зони розмежування АТО.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив радник голови СБУ Маркіян Лубківський.

“Починаючи з 20 березня здійснено тестовий запуск дозвільної системи в'їзд-виїзд із зони АТО”, - сказав він.

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За його словами, система працюватиме в тестовому режимі до 25 березня, і після цієї дати паперові перепустки втратять свою чинність.

Лубківський пояснив, що громадяни, які побажають в'їхати або виїхати через лінію розмежування, можуть подавати заяву в електронному вигляді, поштою або безпосередньо на будь-якому із п'яти контрольно-пропускних пунктів, і після 10-денного терміну розгляду заяв їм на електронну пошту або телефоном буде повідомлено про прийняття рішення, після цього залежно від результатів вони можуть, використовуючи документ, що посвідчує особу (громадянський паспорт, закордонний паспорт, водійське посвідчення), прибути на контрольний пункт в'їзду-виїзду, в електронну систему якого вже будуть внесені їхні дані.

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Як сказав радник голови СБУ, електронна система дасть змогу пришвидшити документообіг, а також мінімізувати людський фактор для унеможливлення корупційних дій.

Лубківський повідомив, що з початку року було отримано 135 тис. 765 заяв від громадян на в'їзд-виїзд у зоні АТО, з них на сьогодні розглянуто та надано дозвіл 129 тис. 60 громадянам.