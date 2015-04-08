У Харкові відновили пошкоджену вибухом стелу (фото)

У Харкові відновили пошкоджений внаслідок терористичного акту флагшток із Державним прапором України на проспекті Правди.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Харківської міської ради з посиланням на заступника міського голови з питань житлово-комунального господарства Андрія Руденка.

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За його словами, благоустрій прилеглої території, як і планувалося раніше, буде завершено до суботи, 11 квітня.

Як повідомляв УНАІН, вчора, 7 квітня, невідомі підірвали 20-метрову стелу з Державним прапором України на проспекті Правди в центрі Харкова. Факт підриву кваліфікований к терористичний акт. Через пошкодження стелу демонтували. Міська влада заявила, що монумент буде відновлений у попередньому вигляді до суботи, 11 квітня.