В СБУ повідомляють про затримання в Одесі вже 29 членів диверсійної групи

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив голова СБУ Валентин Наливайченко.

"Нами затримано 29 громадян. Серед них 4 організатора саме цієї кримінальної сепаратистської, терористичної організації, які перейшли до здійснення злочинів і диверсій на території Одеси та Одеської області", - сказав він.

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Більшість із затриманих, за словами Наливайченка, громадяни України.

Раніше прес-секретар глави держави Святослав Цеголко із посиланням на доповідь голови СБУ Валентина Наливайченка президенту України Петру Порошенку повідомив, що СБУ затримала в Одесі диверсійну групу із 27 осіб.