В СБУ повідомляють про затримання в Одесі вже 29 членів диверсійної групи
14:54, 09 квітня 2015Суспільство
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Серед затриманих четверо організаторів.
СБУ затримала диверсійну групу в Одесі / Фото УНІАН
Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив голова СБУ Валентин Наливайченко.
"Нами затримано 29 громадян. Серед них 4 організатора саме цієї кримінальної сепаратистської, терористичної організації, які перейшли до здійснення злочинів і диверсій на території Одеси та Одеської області", - сказав він.
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Більшість із затриманих, за словами Наливайченка, громадяни України.
Раніше прес-секретар глави держави Святослав Цеголко із посиланням на доповідь голови СБУ Валентина Наливайченка президенту України Петру Порошенку повідомив, що СБУ затримала в Одесі диверсійну групу із 27 осіб.
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