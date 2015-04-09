СБУ затримала в Одесі диверсійну групу із 27 осіб - Цеголко

Про це із посиланням на доповідь голови СБУ Валентина Наливайченка президенту України Петру Порошенку повідомив у Facebook прес-секретар глави держави Святослав Цеголко.

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«Служба безпеки затримала небезпечну диверсійну групу із 27 осіб в Одесі. Про це щойно президентові доповів голова СБУ», - зазначив він.

Служба безпеки затримала небезпечну диверсійну групу з 27 осіб в Одесі. Про це щойно президентові доповів голова СБУ. У ... Posted by Святослав Цеголко on 9 квітня 2015 р.

«У бойовиків вилучили гранатомети і схеми інфраструктурних об'єктів регіону, зокрема портів. Двох затриманих підозрюють у підготовці замаху на народного депутата», - додав Цеголко.

Раніше УНІАН повідомляв, що СБУ затримала 10 диверсантів, які готували нові вибухи на день звільнення Одеси.