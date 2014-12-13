Президент: Україна не буде відновлювати статус ядерної держави

Про це в інтерв'ю австралійському телеканалу АВС заявив президент України Петро Порошенко, передає "Апостроф".

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На питання журналіста АВС, про те, чи є бажання коли-небудь відновити ядерний статус, глава держави відповів: «Ні, це було б абсолютно безвідповідально. Повірте мені, що посиленням безпеки в сучасному світі в XXI столітті єне ядерна енергетика. Це технологія XX століття. Ми можемо перемогти агресора тільки тоді, коли будемо єдині, коли весь світ демонструє саме те, що ми маємо зараз: солідарність з Україною», - зазначив президент.