Не варто плекати надій щодо долі Савченко без конкретних дій російської влади - адвокат

Адвокат української льотчиці й народного депутата Надії Савченко Марк Фейгін вважає, що не варто плекати надію щодо долі його підзахисної без конкретних дій російської влади.

Про це він сказав кореспонденту УНІАН, коментуючи висловлювання глави МЗС Бельгії Дідьє Рейндерса про те, що він отримав «певні новини» про Савченко.

«Якби це була радісна новина про те, що розібралися, побачили, що вона не винна, і її відпускають - це один варіант. Слідчий може прийняти рішення про зміну запобіжного заходу і закриття справи. Це може бути черговою заманухою і це може бути обіцянкою в нікуди. У Мінську про це говорили, і що?», - сказав Фейгін.

«Мають статися якісь вчинки влади РФ, не тільки слова. Поки що я особисто передумов (до звільнення) не бачу», - сказав адвокат.

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Він припускає, що президент України Петро Порошенко під час зустрічі глав «нормандської четвірки», яка «умовно може пройти до кінця травня», зможе переконати президента РФ Володимира Путіна випустити Савченко.

«Я знаю, як йшла розмова в Мінську 12 лютого. Де-факто Путін обіцяв її звільнити після дотримання процедури. Можливо, Порошенко виходить з того, що йому, Меркель і Олланд вдасться змусити виконати свою обіцянку», - сказав Фейгін.

Адвокат упевнений, що з юридичної точки зору відпустити Савченко «не проблема, оскільки будь-який суд може негайно прийняти рішення (про звільнення - УНІАН)».

Крім того, Фейгін відзначив, що Слідчий комітет РФ заявив, що нібито захист «невірно каже, що Савченко пред'явлені обвинувачення за 322-ю статтею про незаконний перехід кордону»

«Нібито порушено справу за цією статтею і вона об'єднана в єдине провадження, але обвинувачення поки що ніхто, як сказав слідчий, ніхто обвинувачення не пред'являв. Це свідчить про те, що вони грають трохи назад, але для них не проблема знову все повернути. Справа про незаконний перехід розслідується, але обвинувачення їй не пред'явлені», - сказав Фейгін.