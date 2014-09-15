Російський суд знову відмовився відпустити Савченко під заставу
13:55, 15 вересня 2014Політика
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Воронезький обласний суд відхилив скаргу адвокатів на продовження Надії Савченко строку її арешту до 30 жовтня.
Російський суд боїться, що Савченко сховається / facebook.com
Про це кор. ИТАР-ТАСС передає із зали суду.
Суд погодився з аргументами слідства, що у разі звільнення Савченко під заставу в 1 млн рублів, що пропонували її адвокати, обвинувачена може сховатися і не з'явитися до суду, де будуть проходити слухання справи по суті.
Це відбулося всупереч тому, що захист Савченко наполіг на дослідженні в ході засідання письмових доказів обвинувачення, які, на його думку, доводять відсутність у слідства доказів її причетності до загибелі російських журналістів.
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Нагадаємо, Надія Савченко отримала перший номер у списку кандидатів від партії "Батьківщина" на вибори у Верховну Раду.
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