Російський суд знову відмовився відпустити Савченко під заставу

13:55, 15 вересня 2014
Політика
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Воронезький обласний суд відхилив скаргу адвокатів на продовження Надії Савченко строку її арешту до 30 жовтня.

Российский суд боится, что Савченко скроется / facebook.com

Про це кор. ИТАР-ТАСС передає із зали суду.

Суд погодився з аргументами слідства, що у разі звільнення Савченко під заставу в 1 млн рублів, що пропонували її адвокати, обвинувачена може сховатися і не з'явитися до суду, де будуть проходити слухання справи по суті.

Це відбулося всупереч тому, що захист Савченко наполіг на дослідженні в ході засідання письмових доказів обвинувачення, які, на його думку, доводять відсутність у слідства доказів її причетності до загибелі російських журналістів.

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Нагадаємо, Надія Савченко отримала перший номер у списку кандидатів від партії "Батьківщина" на вибори у Верховну Раду.

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