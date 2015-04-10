У Києві в Бабиному Яру вшанували пам’ять в’язнів фашистських концтаборів

Як повідомили УНІАН у прес-службі КМДА, участь у заході взяли представники органів влади, члени громадських організацій ветеранів війни – колишніх в’язнів фашистських концтаборів, учнівська молодь.

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Учасники поклали квіти до Пам’ятного знаку «Пам’ять заради майбутнього», Меморіалу пам’яті загиблих у Бабиному Яру, пам’ятника загиблим у колишньому концтаборі «Сирецький».

Раніше УНІАН повідомляв, що президент України Петро Порошенко з дружиною взяли участь у заходах з нагоди вшанування 70-ї річниці звільнення концтабору Аушвіц-Біркенау у польському Освенцимі.