Порошенко бере участь у заходах до річниці звільнення Освенцима

Як повідомили УНІАН у прес-службі президента, разом з главою держави до польського Освенціму приїхала колишня ув’язнена концтабору 90-річна Анастасія Гулей та 90-річний учасник боїв за визволення в’язнів концтабору Аушвіц-Біркенау Микола Карпенко.

За даними прес-служби, на заходах присутні делегації з понад 40 країн, зокрема президенти Франції Франсуа Олланд, Німеччини Йоахім Гаук, Литви Даля Грибаускайте, президенти Хорватії, Австрії, Словенії, Швейцарії, Мальти, а також король Бельгії Філіп І, великий герцог Люксембургу Анрі, король Нідерландів Віллем-Олександр з королевою Максимою.

Читайте такожОпубліковано документи про національний склад 60-ї армії, яка визволяла ОсвенцимУчасники церемонії візьмуть участь у спільному молебні пам’яті за невинно убієнними жертвами концтабору Аушвіц-Біркенау. Після цього вони із запаленими лампадками пройдуть так званим шляхом смерті – дорогою, якою йшли в’язні концтабору до крематорію, де їх спалювали. Далі представники делегацій покладуть лампадки на дошки пам’яті з написами національними мовами.

Концтабір Аушвіц-Біркенау в 1940-1945 роках був одним із найбільших нацистських концтаборів. За різними даними, за роки існування в концтаборі було знищено більше 1 млн людей, переважна більшість з яких євреї, але серед вбитих було багато й українців. 27 січня 1945 року в’язнів Аушвіц-Біркенау було звільнено.

27 січня щороку відзначається Міжнародний день пам’яті жертв Голокосту.

Пряма трансляція заходів.